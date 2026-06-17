業者に便宜を図った見返りに自転車などを受け取ったとして大東市の職員が逮捕されました。 （記者リポート）「17日午後5時半すぎです。大阪府警の捜査員が大東市役所に家宅捜索に入ります」 収賄の疑いで逮捕された大東市の市営住宅管理課主査・佐野公彦容疑者（48）は去年12月、市が随意契約で発注する市営住宅などの修繕工事の業者を選ぶ際、大東市の建設会社代表の新田将生容疑者（贈賄容疑で逮捕）に便宜を図った見返