今年で開園60周年を迎える熊本県荒尾市のグリーンランドが、2028年、21年ぶりに新たなジェットコースターを導入します。 【写真を見る】アトラクション数日本一の遊園地『グリーンランド』21年ぶりに新たなジェットコースターを導入へ熊本県荒尾市 既にアトラクション数日本一を誇る遊園地ですが、一体どのようなジェットコースターが完成するのでしょうか。 完成イメӦ