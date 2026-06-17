国土交通省によりますと、昨年度の熊本空港の旅客数は385万人余りと、2年連続で過去最高を更新しました。 【写真を見る】熊本空港 旅客数が2年連続過去最高！国際線が牽引無料の「空港ライナー」は7月1日から200円に 旅客数を押し上げた国際線 旅客数を牽引したのは国際線で、約64万人とこちらも過去最高を更新しています。 現在、国際線は6路線・週46便を運航していて、熊本県は増加の要因として「台湾路線」と「韓