6月18日（木）の近畿地方は、気温も湿度も高くなり、蒸し暑さが強まるでしょう。午後は北部の山地を中心に雷雨の所がありそうです。 梅雨前線が南の海上に停滞し、近畿地方には湿った空気の流れ込みが強まるでしょう。早朝までは南部を中心に雨の所がありますが、北部や中部は午前を中心に晴れ間が出るでしょう。午後は日本海を進む気圧の谷の影響を受けて、北部を中心に天気の崩れがありそうです。大気の状態が不安定になるため