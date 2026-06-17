歌手・俳優の北山宏光、加藤千尋、内藤瑛亮監督が17日、都内で行われた映画『氷血』（7月3日公開）完成披露上映会に出席。北山と加藤が、子役との撮影エピソードを明かした。【集合ショット】後ろが怖い…笑顔をみせる北山宏光＆加藤千尋ら内藤監督は撮影を振り返り、「子役の子が、精神的にストレスを感じる場面があったので、ケアをしていこうと考えていたんです。その中で、おふたりがプレゼントを用意してくれたんです。電