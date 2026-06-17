サントリービバレッジ＆フードが17日、デジタルコンテンツをその場で高精細なアクリルカードとして生成・提供する新サービス『TAG-LIVE!CARD』の展開を発表した。次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!（バンドリ！）』から生まれたリアルバンド・MyGO!!!!!（マイゴ）とコラボレーションを7月11日より実施する。【写真】バンドリ！やアイドルマスターも…“推し活”自販機同サービスは、推し活における最も熱量が高ま