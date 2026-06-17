俳優・松田龍平（43）の妻でモデル・フォトグラファーのモーガン茉愛羅（28）が17日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を出産したことを報告した。モーガンは親子の足の写真を投稿し、「先日、無事に新しい命を迎えることができました。母子ともに健康に過ごしております。我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています。妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。感謝の気持ち