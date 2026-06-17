日本大使館のレセプションで日本産水産物を楽しむ参加者＝17日、ソウル（共同）【ソウル共同】在韓日本大使館は17日、日本産水産物などの食材を使った日本食をPRするレセプションをソウル市内の大使公邸で開いた。東京電力福島第1原発事故後、韓国で続く日本産水産物の輸入規制の緩和・撤廃に向けた環境整備の一環とみられ、日本産食材の安全性や魅力をアピールする狙いがある。レセプションの冒頭、根本幸典農林水産副大臣は