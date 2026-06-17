海上自衛隊のSH60K哨戒ヘリコプター2機が2024年4月、伊豆諸島の鳥島東方で衝突して墜落し、乗員計8人全員が死亡した事故で、海自の警務隊は17日、業務上過失致死と航空危険行為処罰法違反の疑いで、当時30代の乗員2人を容疑者死亡のまま長崎地検佐世保支部に書類送検した。海自は、2人がどの立場だったかは明らかにしていない。海自によると、2機はそれぞれ徳島県の小松島航空基地と長崎県の大村航空基地に所属。事故当時は、