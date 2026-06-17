「野球の未来を考える議員連盟」の臨時総会に参加したプロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長（右）と日本ハムの栗山英樹CBO＝17日、東京・永田町プロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長と日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が17日、競技の普及を目的としたプロ野球の球団数拡大について言及した。王球団会長は「それぞれの土地の人たちは自分たちのチームが欲しい」と述べ、球団の増加が地域振興につなが