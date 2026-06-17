◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神 - 楽天(17日、甲子園球場)楽天先発の前田健太投手は5回2失点でリードを許した状態で降板。NPB復帰後初勝利はまたも持ち越しとなりました。前田投手は初回、中野拓夢選手に8連続ファウルと粘られながらも三者凡退に打ち取りますが、2回に先頭の佐藤輝明選手にヒットを許すと、続く大山悠輔選手にレフトスタンドへの先制2ランを浴びます。その後はヒットで出塁を許すこともありましたが、阪神に得点を