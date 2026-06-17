ＪＲ東海とＪＲ西日本は１７日、今年１０月１日に東海道・山陽新幹線の全線に導入する個室の概要を発表した。料金は、インターネットの「スマートＥＸ」で購入する場合、「のぞみ」の東京―新大阪間で１人用は片道４万２３９０円、２人でも利用できる広い個室は６万７９０円。同区間の指定席１万４０００円程度と比べると、１人用で３倍程度の料金設定となる。名称は「ＳｕｐｒｅｍｅＣｌａｓｓ（スプリームクラス）」。１６