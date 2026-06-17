人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が15日に自身のアメブロを更新。韓国で堪能したおすすめのドリンクを紹介した。【映像】完成したばかりの桃の新居（複数カット）この日、桃は「韓国に行くと、いろんなとこで見つけるこのチェーン店！A TWOSOME PLACE!!!!!!!」と切り出し「日本でいう、エクセルシオールみたいなおしゃれコーヒーチェーン店」と紹介。同店で「今最も話題になって