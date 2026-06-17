オランダ戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は初戦で強豪オランダと2-2で引き分け、勝ち点1で船出した。そんな中、NHKの地上派中継でピッチサイド解説を務めた元日本代表選手の“待機場所”が話題を呼んでいる。ピッチ際で選手たちを見守りながら、臨場感のある解説を行ったのは、元日本代表MFの柿谷曜一朗氏。試合前には、実際にセンターサークル付近に立って、選手の練習風景やピッチの状態をレポートしていた