阪神・岡田彰布オーナー付顧問が１７日の楽天戦（甲子園）のテレビ解説で楽天の拙攻に苦言を呈した。楽天は２点ビハインドで迎えた５回一死から黒川が一塁への内野安打で出塁。続く浅村はインコースのカットボールをしぶとく右前に運んで一、三塁とした。しかし続く村林がカウント２―０から遊併殺に倒れ、反撃のチャンスを逃した。岡田顧問は「ノーツーからあんな打ち方。チームのベテランのね、３５歳（の浅村）があんなバ