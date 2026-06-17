元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、7月1日に放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に初出演することが発表され、SNSでは大反響を集めている。【写真】礼真琴、宝塚退団後初ミュージカルで“ベティーちゃん”に！「女子力も修行しつつ、男役で学んだことも無駄にしたくない」礼は2009年宝塚歌劇団に95期生として首席入団後、2019年に星組トップスターに就任。歌、ダンス、芝居、すべてにおいて類まれとなる才