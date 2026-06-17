歌手の渥美二郎が主宰するチャリティーコンサート「第２８回人仁の会」が１７日、都内で行われた。１９９５年の阪神・淡路大震災の被災者救済を目的に始めたチャリティー公演で、東日本大震災や、熊本地震、能登半島地震の被災地にも義援金を届けており、ここまでの総額は５９７６万８０８４円。梶原あきら、角川博、島津悦子、西尾夕紀、走裕介、若山かずさら活動に賛同する歌手仲間との共演に渥美は「同じ顔ぶれがそろうと