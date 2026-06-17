ゆとりくんが7月3日、2nd EP『ミラーボールを消して』を配信リリースすることが決定した。この発表にともなって同EPのジャケット画像および書き下ろし全5曲の詳細が公開となっている。アパレル企業“yutori”を創業し、日本のファッションシーンと経営界に旋風を巻き起こす若きカリスマが、ゆとりくんだ。そして2nd EP『ミラーボールを消して』のタイトルに掲げられた“ミラーボール”は、“資本主義的なもの”や“第三者的なもの