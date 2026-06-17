元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「めちゃくちゃ面白い」と思う地上波のテレビ番組を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ＮＨＫ放送文化研究所の調査の結果、テレビをほぼ見ない人の割合が１６〜１９歳と２０代で７割、３０代では６割近くと若い年齢層の間で「テレビ離れ」が広が