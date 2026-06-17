MON7Aが、7月7日に4thシングル「FLASH BLUE」を配信リリースすることを発表した。今作は、これまでの楽曲に引き続き作詞・作曲をMON7A、サウンドプロデュースを釣俊輔が手掛け、自身初の夏曲が誕生した。“一瞬を刻み込んで守りたい”と歌詞内で綴られている通り、眩しく過ぎていく一瞬一瞬のきらめきを鮮やかに焼き付ける、夏の衝動をかき立てるようなサマーアンセムに仕上がったという。また本楽曲は、全国5大都市を回る初ツアー