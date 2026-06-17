メ～テレ（名古屋テレビ） 有権者に菓子折りを配ったとして公職選挙法違反の罪に問われている岐阜県の本巣市議が議員辞職を表明しました。 本巣市議の鍔本規之被告（78）は去年9月、市議選の2週間前に支援者を通じて有権者28人に「選挙の迷惑料」の名目で、菓子折り28個を配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われています。 検察側は罰金40万円、公民権の5年間停止を求刑し、7月9日に判決が言い渡される予定で