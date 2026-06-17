一世を風靡したダンスボーカルグループの元メンバーが美脚あらわな姿を公開し、反響を呼んでいる。１７日までにインスタグラムを更新し、「『アレクサ、今日の天気は？』と聞いてから服を決めるのが日課です」とコメントしたのは、２０２０年末で解散したＥ−ｇｉｒｌｓの元メンバーで歌手のＤｒｅａｍＡｍｉ。ブラウンの半袖トップス、ショート丈のパンツを合わせたコーディネートをアップした。この投稿には「はぁ…かわ