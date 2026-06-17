Omoinotakeが、両A面シングル「FLASHBULB/花束」7月29日にCD発売することを発表した。「FLASHBULB」は、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期オープニングテーマに描き下ろされた楽曲だ。瞬間的な光のような青春時代の煌めき、「君」がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌った作品に。一方、エンディングテーマ「花束」は、日に日に大きくなっていく秘めた恋心、「友達」で居続け