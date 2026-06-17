◆第１７６回クイーンエリザベス２世ジュビリーステークス・Ｇ１（６月２０日、英国・アスコット競馬場・芝直線１２００メートル）追い切り＝６月１６日、ニューマーケット調教場昨年２着で２年連続で挑戦のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎・父ロードカナロア）が、ポリトラックコースで最終追い切りを行った。７ハロンでスムーズに脚を伸ばしてフィニッシュした。土曜日に芝の坂路コースで軽く脚を伸ばし、その後も順