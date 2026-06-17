JR四国の観光列車「四国まんなか千年ものがたり」 JR四国は17日、2026年度下期の観光列車の運転日と料金を発表しました。 10月2日から、予讃線の「伊予灘ものがたり」と土讃線の「四国まんなか千年ものがたり」のグリーン料金を1700円から2500円に値上げします。一方、3～4人で利用できる「グループシート」を同日から設けます。人数分の乗車運賃と特急料金に加え、1ブース9000円で利用でき