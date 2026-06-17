日本時間21日に第2戦チュニジア戦北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ（GL）初戦でオランダと壮絶な戦いを繰り広げ、2-2の引き分けに持ち込んだ日本代表。次戦20日（日本時間21日）のチュニジア戦はGL突破を左右する一戦となる。しかし、日本代表の歴代成績を紐解くと、「第2戦」には重いジンクスが存在しているのをご存知だろうか。実は、日本がW杯の第2戦で勝利を手にしたのは、稲本潤一のゴールで日本中が熱狂した