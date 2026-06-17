上品な甘さが人気の佐藤錦に…黒く大きな実が目を引くジャイアント。須坂市日滝の果樹園では、1週間前からサクランボ狩りが始まりました。17日も親子連れなどが訪れ、初夏の味を堪能していました。須坂市から「甘い。（サクランボ）好き！」須坂市から「おいしいです。めっちゃ大きいね、粒ね」今年は、気温が高かった影響で、例年より10日ほど早く食べ頃を迎えました。この果樹園では、30分間の食べ放題で、9種類のサクランボを楽