北海道・知床沖で遊覧船が沈没し、20人が死亡、6人が行方不明となっている事故。運航会社の社長に禁錮5年の実刑判決が言い渡されました。乗客の家族は、「命の重さに見合う判決とは受け止められない」と胸の内を明かしました。■初公判では「罪が成立するのかわかりません」17日、北海道の釧路地裁に姿を見せた「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告。2022年4月、業務上の注意義務を怠って遊覧船を沈没させ、乗客・乗員26人を死亡さ