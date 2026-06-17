ABCテレビに今年4月に入社した枝廣二葉アナウンサー（23）、瀧口美咲アナウンサー（23）が17日、ラジオ『ABCニュース』でアナウンサーとして初めて１人立ちしてマイクに向かう「初鳴き」を果たした。【動画】美声響かせ「六甲おろし」を熱唱したABC新人アナの枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ枝廣アナと瀧口アナは、初鳴きの前日となる16日、ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』に生出演。枝廣アナは“アツアツ食リポ”に