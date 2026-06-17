「阪神−楽天」（１７日、甲子園球場）阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問が、ＡＢＣ「スーパーベースボール虎バン主義。阪神×楽天」で解説。この試合まで５位・ロッテと８ゲーム差の最下位に沈む楽天の現状を指摘する場面があった。場面は０−２の五回だった。１死一塁で浅村がカウント２−２から内角へのカットボールに体勢を崩されながら逆方向へ打ち返し、ゴロで一、二塁間を破った。岡田氏は「これがつなぎのバッティ