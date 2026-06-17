歌手・俳優の北山宏光と加藤千尋が17日、都内で行われた映画『氷血』（7月3日公開）完成披露上映会に出席。北山が、撮影期間中の恐怖体験を明かした。【写真】爽やか…！初共演の北山宏光＆加藤千尋ホラー映画初主演となる北山は、「怖いのが好きじゃないというか、苦手で」と告白。「それなのにホラーのお話をいただいて、面白いなと思いました。見る側ではなく、ホラーを作る側に回るのが新しい挑戦になるなと思いました」と