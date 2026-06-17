死体遺棄の疑いで逮捕・起訴されている東京・港区のIT関連会社社長の男が、役員の男性を殺害した疑いで、きょう、警視庁に再逮捕されました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、港区赤坂のIT関連会社社長の水口克也容疑者（49）で、去年9月、同じ会社の役員・神山猛さん（当時54）を殺害した疑いがもたれています。また、死体損壊ほう助などの疑いで、札幌市の無職・鈴木隼斗容疑者（29）も新たに逮捕されました。水口容疑者がX上で殺