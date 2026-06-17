◇交流戦楽天―阪神（2026年6月17日甲子園）楽天・前田健太投手（38）が、交流戦最終戦となる17日の阪神戦に先発登板し、5回75球を投げて4安打2失点。2点ビハインドの状態で降板したため、15年以来11年ぶりのNPBでの白星をつかむことはできなかった。初回は3者凡退と上々の立ち上がりを見せたが、2回先頭の佐藤輝に中前打を許すと、続く大山に左越えに先制2ランを浴びた。以降は踏ん張ったが、5回の攻撃で代打と交代した