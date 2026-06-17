QRコード決済サービスの「PayPay」を悪用し、電子マネーをだまし取ったとして、33歳の男が逮捕されました。「返金」すると見せかけ、「送金」させる手口で、同様の被害が相次いでいます。“ある通販サイト”で、カメラの機材を注文した男性に届いた一通のメール。「先日ご購入頂いた商品は、現在一時的に欠品しております。ご希望の場合は返金いたします」男性（50代）「PayPayで返金すると言われて」しかし、実際には返金ではなく