大相撲パリ公演に参加した八角理事長（元横綱北勝海）らが１７日、東京・羽田空港着の航空機で帰国した。横綱豊昇龍（２７）＝立浪＝は柔道男子１００キロ超級五輪３大会で金メダルのテディ・リネール（３７）と、今秋に相撲対決を行う夢プランをぶち上げた。１３、１４日に行われた公演。千秋楽のトーナメントを優勝した豊昇龍は「人生初めてのパリ。皆さまの前でいい相撲を取れてうれしい。ファンの皆さまが僕たちの名前を大