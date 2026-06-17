天皇皇后両陛下が公式訪問先のオランダで「戦没者記念碑」を拝礼し、1分半を超える長い黙とうを捧げられました。現地時間17日正午ごろ、首都アムステルダムの広場で両陛下は第2次世界大戦で命を落とした人を悼む「戦没者記念碑」に花をたむけられました。そして、多くのオランダ国民が見守る中、両陛下は1分30秒以上にわたって頭を下げ、黙とうを捧げられました。日本は、1942年に当時オランダ領だったインドネシアを占領し、オラ