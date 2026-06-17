止まらないクマの出没。17日は各地で人身被害が相次ぎました。クマに人が襲われたのは、四方を山に囲まれた奈良・下北山村。17日朝、60代の男性が自宅の離れにあるトイレを出たところでクマに襲われ、頭と顔から出血をするけがをしました。男性を襲ったクマは見つかっておらず、山あいの村には不安が広がっています。近隣住民は「まさかです。（クマは）東北の話かと…」と話しました。一方、取材班が向かったのは兵庫・宝塚市。15