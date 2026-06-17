愛知県弥富市のアパートに火をつけ、男女3人を殺害した罪などに問われた男に、検察が無期懲役を求刑しました。弥富市の無職・佐藤忍被告(64)はおととし1月、市内のアパートに火を放ち、窪米三さん(当時68)と南由美さん(当時57)ら男女合わせて3人を殺害した罪などに問われ、起訴内容を認めています。裁判は責任能力の有無が主な争点となっていて、弁護側はこれまで無罪を主張していました。検察側は17日、「金