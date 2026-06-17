演歌歌手渥美二郎（74）が主宰する震災チャリティーコンサート「第28回人仁（にんじん）の会」が17日、東京・セシオン杉並で開催され、渥美をはじめ梶原あきら（72）、角川博（72）、島津悦子（64）、若山かずさ（62）、西尾夕紀（51）、走裕介（52）が出席した。阪神・淡路大震災の被災者救済を目的に95年に発足し、今年で28回目。コロナ禍の4度の中止をへて25年に再開。渥美は「今回もまた忙しいスケジュールの中、同じ顔がそろ