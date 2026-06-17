2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）に所属するグロイター・フュルトは17日、MFアペルカンプ真大の加入を発表した。契約期間は2028年6月30日までとなるが、1年の延長オプション付随している。2000年11月1日生まれのアペルカンプ真大は、ドイツ人の父と日本人の母の間に生まれ、中学生までを日本で過ごした。その後ドイツに渡り、2015年にデュッセルドルフの下部組織に加入すると、2020年9月にトップチームデビューを飾った。デュ