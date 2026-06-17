レアル・マドリードは17日、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバの加入を発表した。契約期間は2028年6月30日までの2年となる。なお、スペイン『マルカ』などによれば、1年の延長オプションもあるという。現在31歳のベルナルド・シウバはベンフィカの下部組織出身で、モナコでの活躍を経て2017年にマンチェスター・シティへ加入。イングランドの強豪に9シーズンにわたって在籍し、合計19個のタイトル獲得に貢献したが、今年4月