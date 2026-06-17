イングランド代表FWハリー・ケインが、ワールドカップ初戦のクロアチア代表戦に向けてフィジカルと強さを前面に押し出した戦いをチームに求めている。イギリスメディア『スタンダード』が伝えている。6大会連続17度目のワールドカップ出場となるイングランド。FIFAワールドカップ2026ではクロアチア、ガーナ、パナマと同じグループLに属する。そして、現地時間17日にダラスで開催される初戦は強豪クロアチアと対峙する。個人