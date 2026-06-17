初のワールドカップは、黒星スタートとなった。ヨルダン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループステージ第１節（Ｊ組）でオーストリア代表とサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで対戦した。序盤から主導権を握られ、20分に先制点を献上する厳しい展開となった。それでも、50分にアリ・オルワンのゴールで同点に追いつく。しかし、76分にオウンゴールで勝ち越し点を献上すると、90＋12分にPKでダメ押し点を浴び、１