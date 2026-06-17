これからの気象情報です。 18日(木)は、激しい雨や雷雨のところがありそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆6月18日(木)の天気 ・上越地方 午前中は日差しが届く見込みです。 ただ、午後は不安定な空模様で、夕方以降は激しい雨や雷雨になるところがあるでしょう。 ・中越地方 昼ごろまでは晴れて、所々で真夏日になるでしょう。 一方、夕方からは天気の