「自己流のダイエットが続かない」「食事に気をつけても、なかなか体重が落ちない」「健診で脂肪肝や血糖値異常を指摘され、そろそろ本格的に体重を見直したい」このような方にとって、選択肢の一つになるのがメディカルダイエットです。メディカルダイエットというと薬のイメージを持つ方も多いかもしれませんが、それだけではありません。【関連記事】痩せない原因とは？食事だけでは説明できない体重が落ちない理由を医師が解説