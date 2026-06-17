チームを立て直した西口監督の手腕にも注目が高まっている（C）産経新聞社熱い戦いを繰り広げた今季の交流戦は西武が21度目にして初Vを飾った。6月16日に行われた阪神戦（甲子園）に1−0の完封勝利。14勝3敗1分け、勝率.824は歴代最高記録となった。【速報】西武が歴代最高勝率で交流戦初優勝！パリーグが65勝で上位独占！巨人がセ唯一の勝ち越し！交流戦を高木豊が振り返る！チーム防御率1.53と持ち味の最強投手陣に加え、