愛知県が検討する「IR(統合型リゾート)」について、提案募集の提出期限を2カ月延長すると発表しました。国が来年、大阪に続く2枠を公募するカジノを含むIRについて、愛知県は常滑市の中部国際空港島を候補地に立候補するかどうか検討しています。県はこれまで、事業者からの提案に関する参加申し込みについて、期限を7月末としていましたが、9月末までに延期すると17日に明らかにしました。理由について、事業者から