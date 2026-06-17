韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月16日、自身のInstagramを更新。イケメンな姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】イケメンな宮脇咲良「めっちゃクールで綺麗」宮脇さんは「Sisterhood（姉妹の絆）」とつづり、8枚の写真を投稿。LE SSERAFIMと同じく韓国のガールズグループ・ILLITとKATSEYEのコラボレーション楽曲『ICONIC BY MISTAKE』のミュージックビデオのオフショットと思われます。金髪と血色感を