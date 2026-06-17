歌舞伎俳優の中村芝翫さん（60）が体調不良のため、国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』を、20日の東京公演最終日まで休演することが発表されました。日本芸術文化振興会の公式サイトでは、15日に休演を報告。そして、17日に「国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』に出演の中村芝翫は、体調不良のため15日（月）から休演しておりますが、20日（土）（東京公演最終日）まで休演いたします」と「中村芝翫休演のお詫