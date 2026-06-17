東京都内のパチンコ店で５月、乾燥大麻を所持したとして、東京地検は１７日、バレーボール男子元日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）を麻薬取締法違反（所持）で東京地裁に起訴した。佐藤容疑者は、都内で日本代表の合宿中だった５月２８日、同法違反容疑で警視庁に逮捕された。代表登録を抹消され、所属していた「ウルフドッグス名古屋」（愛知）の運営会社から同日付で契約を解除されていた。